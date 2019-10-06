Ошиблись дверью. В Перми пожарные по ошибке вскрыли не ту квартиру

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-06T16:56:05+03:00

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В одном из домов Мотовилихинского района 5 октября случился пожар. Пожарные, прибывшие на место, поспешили вскрыть дверь, за которой был очаг возгорания. Но они ошиблись, перепутав двери.

- Когда хозяева прибыли домой, они не могли открыть дверь - замок случайно повредили пожарные, - сообщил нам источник, близкий к ситуации. - Спасатели, выехавшие на место, открыли двери, и хозяева смогли попасть в свою квартиру.

Ранее мы рассказывали о том, что на пожаре пострадали молодая мать и годовалый малыш. 2 октября загорелась одна из квартир пятиэтажного дома на улице Братьев Игнатовых. В квартире находились 22-летняя девушка и ее годовалый сын. Оба получили травмы. Молодая мама сильно обожгла руку. Врачи «скорой помощи» определили ожог, нно женщина отказалась от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU