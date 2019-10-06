СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-06T14:46:42+03:00

Еще три дня назад он уехал в магазин и исчез

Изменить размер текста: A A

В Перми закончены поиски пропавшего мужчины. Напомним, Александр Г. пропал 3 октября. Он уехал в магазин в Пермь из своего поселка Юго-Камский и исчез - перестал отвечать на телефон, не выходил на связь. Разыскать мужчину удалось только через три дня.

- Мы нашли его в больнице, - сообщила "КП"-Пермь" его племянница. - Пока не знаем, что с ним случилось.

Ранее мы писали о том, что стало известно, где трое суток провела загадочно исчезнувшая девочка из Перми. Ее искали и полицейские, и волонтеры. Знакомые девочки говорили, что накануне она была сильно расстроена. Трое суток не могли найти даже зацепку, где могла быть школьница. Ее обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Девушку искали в том районе, где жил друг пропавшей, потому что именно он последним видел ее в день исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU