В Прикамье заключенных, которые надругались над осужденным, перевели в другую колонию

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-06T14:03:41+03:00

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Заключенных, надругавшихся над другим заключенным, перевели из колонии ИК-9. Об этом "КП"-Пермь" сообщил руководитель общественной наблюдательной комиссии Георгий Ситников.

Также члены ОНК съездили с проверкой в колонию, где случилось ЧП. Опрошенные осужденные сообщили, что в день, когда заключенные надругались над мужчиной, в колонии произошла массовая драка.

- В ней пострадали от 20 до 30 заключенных, а всего в конфликте участвовали от 60 до 200 человек, - сообщил на своей странице в соцсети Георгий Ситников. - При этом, пострадавшие утверждают о том, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки некоторые осужденные сообщили, что массовые конфликты в колонии случались в июле и августе этого года.

Между тем, заместителя начальника колонии на время проверки отстранили от работы, а следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU