2019-10-06T14:03:41+03:00
Общество

В Прикамье заключенных, которые надругались над осужденным, перевели в другую колонию

Недавно члены ОНК проверили колонию, где произошло ЧП
Елена КОНОВА
Поделиться:
Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"
Изменить размер текста:

Заключенных, надругавшихся над другим заключенным, перевели из колонии ИК-9. Об этом "КП"-Пермь" сообщил руководитель общественной наблюдательной комиссии Георгий Ситников.

Также члены ОНК съездили с проверкой в колонию, где случилось ЧП. Опрошенные осужденные сообщили, что в день, когда заключенные надругались над мужчиной, в колонии произошла массовая драка.

- В ней пострадали от 20 до 30 заключенных, а всего в конфликте участвовали от 60 до 200 человек, - сообщил на своей странице в соцсети Георгий Ситников. - При этом, пострадавшие утверждают о том, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки некоторые осужденные сообщили, что массовые конфликты в колонии случались в июле и августе этого года.

Между тем, заместителя начальника колонии на время проверки отстранили от работы, а следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми закончены поиски пропавшего мужчины
"Год боролся за жизнь". Хоккеист, выступавший за "Молот-Прикамье", умер в немецкой клинике
Ночью в центре Перми произошла авария, есть пострадавшие
Подозрительная коляска в центре города испугала пермяков
В аварии на трассе Пермь-Березники погиб мужчина и пострадал ребенок
В Прикамье в поезде нашли тело мужчины
Самолет с пермскими туристами задержали на Кипре на 12 часов
Пермская учительница победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Учитель года»
«Его просто выкинули и ушли». В Перми ищут хозяев для щенка, которого спасли от смерти
«Очень похож». Пермяки познакомили Шварценеггера с его роботом-двойником
Прикамские врачи спасли истекающую кровью роженицу
«Отметили день рождения». В Пермском районе праздник завершился трагедией
Стало известно о судьбе 75-летней пенсионерки из Краснокамска, которая ушла в церковь и пропала
«Отдохнувший, посвежевший и даже помолодевший». Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, выложил первые фото после колонии
В Перми мужчина висел на пятом этаже на спутниковой антенне