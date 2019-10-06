"Год боролся за жизнь". Хоккеист, выступавший за "Молот-Прикамье", умер в немецкой клинике

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-06T11:08:24+03:00

У Самвела Мнацяна еще год назад нашли онкологию

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- 5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. Самвелу было 29 лет.

Накануне это сообщение появилось на сайте Федерации хоккея. Самвел Мнацян - известный российский хоккеист. Он выступал за "Авангард-2", "Нефтехимик", "Нефтяник". А также - за пермский хоккейный клуб "Молот-Прикамье". В составе нашей команды Самвел Мнацян провел 8 игр.

- Больше года назад Самвел должен был стать защитником в новосибирской команде, но на лед так и не вышел: у него обнаружили злокачественную опухоль позвоночника, - сообщает "КП"-Новосибирск". - Спортсмен лечился в Германии, но, увы, побороть болезнь не смог.

В социальных сетях болельщики скорбят о молодом и талантливом хоккеисте.

Редакция "КП"-Пермь" также выражает соболезнования семье и близким спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU