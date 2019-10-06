2019-10-06T09:47:56+03:00
Происшествия

Подозрительная коляска в центре города испугала пермяков

Внутри коляски находились странные свертки
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Днем в субботу, 5 октября, во дворе одного из домов по улице Героев Хасана обнаружили подозрительную коляску. Внутри лежали различные свертки. Обеспокоенные местные жители вызывали сотрудников спецслужб.

- Спасатели проверили ее и обнаружили, что свертки - это обычный мусор, - сообщил наш источник в правоохранительных органах.

Ранее мы писали о том, что ранее мы писали о том, что в Индустриальном районе Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin». Это произошло утром в пятницу, 4 октября. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в торговом центре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили выйти на улицу. Также в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников магазина. Люди ждали на парковке рядом с магазином, пока пожарные проверяли торговый центр. К счастью, возгорания в здании не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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