Пермская учительница победила в одной из номинаций Всероссийского конкурса «Учитель года»
В Государственном Кремлевском дворце прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России -2019». На церемонии присутствовали министр просвещения РФ Ольга Васильева и председатель жюри конкурса - ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Почетное звание «Учитель года» получила преподаватель русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили.
В одной из номинаций награду вручили учительнице из Перми. Преподаватель математики пермской школы №132 Татьяна Рачева получила специальный приз «За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении». Татьяна Николаевна ведет уроки не только в школе, она проводит занятия по математике для маленьких пациентов онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU