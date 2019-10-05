2019-10-05T17:00:48+03:00
Дом. Семья

«Его просто выкинули и ушли». В Перми ищут хозяев для щенка, которого спасли от смерти

Прежние владельцы требовали от врачей «усыпить» малыша
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Татьяна ОкишеваФото: Татьяна Окишева
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Очаровательный трехмесячный щенок овчарки ждет, когда за ним придут его хозяева. И не знает, что хозяева принесли его в клинику на усыпление. Просто потому, что собака оказалась ненужной. А когда врачи отказали им в убийстве животного, они просто выкинули щенка возле клиники и ушли.

- Теперь маленькая овчарочка, озорной славный ребенок, сидит в клетке клиники и очень надеется, что найдутся добрые люди, которые заберут домой, обогреют и приласкают малявку и будут любить всю жизнь, - говорит Татьяна Окишева. – Мы со своей стороны обещаем бесплатно стерилизовать собаку, когда наступит соответствующий возраст.

Ранее мы писали о том, что в ящике возле мусорки кто-то оставил четырех щенков умирать от голода и холода. Их мать убили и оставили рядом. Щенят забрали в приют, им ищут хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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