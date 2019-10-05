2019-10-05T09:41:43+03:00
Происшествия

Стало известно о судьбе 75-летней пенсионерки из Краснокамска, которая ушла в церковь и пропала

Женщину искали больше месяца
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: из семейного архива
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Больше месяца волонтеры и полиция искали 75-летнююю Веру Иосифовну из Краснокамска. 30 августа женщина ушла из дома в церковь Святой Екатерины на улице Калинина и исчезла. Родственники забили тревогу, когда вечером женщина не вернулась домой. Сын пропавшей рассказал, что его мать страдает от потери памяти, нуждается в медицинской помощи и боится темноты.

Сбор на ее поиски объявляли несколько раз. Но все было безрезультатно. 4 октября волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина найдена погибшей.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивали 14-летнюю школьницу Екатерину, которая не вернулась домой после школы.Родственники забили тревогу и обратились в полицию. В пятницу, стало известно, что поиски завершились благополучно - девочка нашлась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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