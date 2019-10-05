2019-10-05T08:26:59+03:00
Происшествия

В Перми мужчина висел на пятом этаже на спутниковой антенне

Спасаясь от огня, пермяк пытался выбраться из квартиры через окно
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 4 октября, очевидцы сообщили, что на улице Сестрорецкая в Перми мужчина вылез из окна пятого этажа и повис на крепежах спутниковой антенны. А из окна клубится дым. Приехавшие на место пожарные спустили мужчину с помощью альпинистского оборудования.

Как нам сообщили в правоохранительных органах, в квартире на 5 этаже загорелся кухонный гарнитур. Спасаясь от огня, 39-летний хозяин квартиры пытался выбраться из горящей квартиры через окно. Мужчину госпитализировали в отделение токсикологии МСЧ №9 с признаками отравления угарным газом.

Ранее мы писали о трагедии, произошедшей 3 октября в микрорайоне Парковый. Из окна многоэтажки выпала женщина и упала на припаркованную у дома машину. От удара крышу автомобиля смяло. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. И к моменту прибытия врачей скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прикамские врачи спасли истекающую кровью роженицу
«Отметили день рождения». В Пермском районе праздник завершился трагедией
Стало известно о судьбе 75-летней пенсионерки из Краснокамска, которая ушла в церковь и пропала
«Отдохнувший, посвежевший и даже помолодевший». Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash, выложил первые фото после колонии
«Торопился на дачу». На Восточном обходе Перми в массовой аварии с участие шести машин погиб человек
В Пермском крае приставы спасли голодного изможденного инвалида
«По следам башкирских живодеров». Волонтеры из Прикамья спасают кошку, которая пострадала от петарды
В Прикамье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
Боксер, спасавший людей из разбившегося в Перми автобуса, получил работу в Министерстве
В Березниках пьяный водитель на Chevrolet гонял по центру города
Жители Очера переживают за семью лебедей из Павловского пруда и их потомство
Три пермячки попали на пьедестал в конкурсе Mrs. Supermodel Worldwide 2019
Пермские активисты отправили на переработку 300 кг батареек
В Перми ожидаются теплые выходные
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков
До 2024 года в Прикамье установят 44 газомоторных заправки
В Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей
В центре Перми провалился асфальт
В Прикамье закончены поиски пропавшей школьницы
В Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin»
«Не вернулась после школы домой». В Прикамье пропала 14-летняя школьница
В Прикамье полицейский спас ребенка, который упал в канализационный колодец
В Перми в закрытой машине обнаружили мужчину без сознания
В Перми начали строить новый корпус гимназии №3