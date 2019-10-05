В Перми мужчина висел на пятом этаже на спутниковой антенне

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-05T08:26:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в пятницу, 4 октября, очевидцы сообщили, что на улице Сестрорецкая в Перми мужчина вылез из окна пятого этажа и повис на крепежах спутниковой антенны. А из окна клубится дым. Приехавшие на место пожарные спустили мужчину с помощью альпинистского оборудования.

Как нам сообщили в правоохранительных органах, в квартире на 5 этаже загорелся кухонный гарнитур. Спасаясь от огня, 39-летний хозяин квартиры пытался выбраться из горящей квартиры через окно. Мужчину госпитализировали в отделение токсикологии МСЧ №9 с признаками отравления угарным газом.

Ранее мы писали о трагедии, произошедшей 3 октября в микрорайоне Парковый. Из окна многоэтажки выпала женщина и упала на припаркованную у дома машину. От удара крышу автомобиля смяло. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. И к моменту прибытия врачей скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU