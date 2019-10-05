«Торопился на дачу». На Восточном обходе Перми в массовой аварии с участие шести машин погиб человек

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-05T08:38:16+03:00

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Пятница, 4 октября, побаловала пермяков теплом. И многие горожане устремились вечером на дачи. По Восточному обходу полза вереница машин. Торопясь, 54-летний водитель автомобиля Сhevrolet-lanos решив обогнать поток и выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль на полной скорости столкнулся с грузовиком Freightliner Сolumbia с полуприцепом под управлением 55-летнего водителя.

- После удара Freightliner вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с четырьмя автомобилями: Wolkswagen Tiguan, Lada Xrey, Honda Civic и Toyota Land Cruser, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В результате ДТП 38-летний водитель отечественной машины от полученных травм скончался в больнице.

Водители Сhevrolet-lanos и Honda Civic получили травмы и госпитализированы в МСЧ №7 на улице Писарева, сообщили в службе скорой помощи. Еще два человека от госпитализации отказались

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU