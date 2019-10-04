2019-10-04T18:27:19+03:00
Происшествия

В Пермском крае приставы спасли голодного изможденного инвалида

Мужчина больше недели находился в одиночестве в пустой квартире
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Когда судебные приставы вошли в квартиру, они увидели изможденного инвалида, просящего о помощи.Когда судебные приставы вошли в квартиру, они увидели изможденного инвалида, просящего о помощи.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае судебные приставы спасли инвалида от голодной смерти. Они обходили квартиры должников и услышали из-за одной двери слабые крики о помощи.

- Судебные приставы Кудымкара толкнули двери, они оказались открытыми, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Приставы вошли в помещение и увидели истощенного мужчину, прикованного к инвалидному креслу.

Инвалид, брошенный на произвол судьбы, в одиночестве сидел в пустой квартире больше недели. Он ослабел и фактически находился на грани жизни и смерти.

Приставы сообщили об инвалиде в службу социальных участковых. Его забрали в социальное учреждение, а на следующий день поместили в дом-интернат для престарелых и инвалидов города Кудымкара. Сейчас пенсионер находится в палате милосердия, где проходит необходимые обследования и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«По следам башкирских живодеров». Волонтеры из Прикамья спасают кошку, которая пострадала от петарды
В Прикамье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
Боксер, спасавший людей из разбившегося в Перми автобуса, получил работу в Министерстве
В Березниках пьяный водитель на Chevrolet гонял по центру города
Жители Очера переживают за семью лебедей из Павловского пруда и их потомство
Три пермячки попали на пьедестал в конкурсе Mrs. Supermodel Worldwide 2019
Пермские активисты отправили на переработку 300 кг батареек
В Перми ожидаются теплые выходные
С 4 октября многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков
До 2024 года в Прикамье установят 44 газомоторных заправки
В Перми на содержание завода им. Шпагина выделят 75,7 миллионов рублей
В центре Перми провалился асфальт
В Прикамье закончены поиски пропавшей школьницы
В Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin»
«Не вернулась после школы домой». В Прикамье пропала 14-летняя школьница
В Прикамье полицейский спас ребенка, который упал в канализационный колодец
В Перми в закрытой машине обнаружили мужчину без сознания
В Перми начали строить новый корпус гимназии №3