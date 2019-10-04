В Пермском крае приставы спасли голодного изможденного инвалида
В Пермском крае судебные приставы спасли инвалида от голодной смерти. Они обходили квартиры должников и услышали из-за одной двери слабые крики о помощи.
- Судебные приставы Кудымкара толкнули двери, они оказались открытыми, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. – Приставы вошли в помещение и увидели истощенного мужчину, прикованного к инвалидному креслу.
Инвалид, брошенный на произвол судьбы, в одиночестве сидел в пустой квартире больше недели. Он ослабел и фактически находился на грани жизни и смерти.
Приставы сообщили об инвалиде в службу социальных участковых. Его забрали в социальное учреждение, а на следующий день поместили в дом-интернат для престарелых и инвалидов города Кудымкара. Сейчас пенсионер находится в палате милосердия, где проходит необходимые обследования и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU