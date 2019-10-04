В Березниках пьяный водитель на Chevrolet гонял по центру города

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-04T15:12:25+03:00

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Сотрудники ГИБДД Березников опубликовали кадры задержания пьяного водителя, который разъезжал по центру города.

Судя по кадрам с видеорегистратора, мужчина ехал, нарушая правила и продолжил движение после требования остановиться. Погоня с мигалками завершилась у здания городской администрации. Заехав на газон, водитель сам остановил машину, но не спешил выходить из-за руля.

Сотрудник ГИБДД открыл двери его авто и вытащил водителя за рукав.

- Автомобилем Chevrolet Cruzе управлял 44 летний уроженец Александровского района, - сообщили в ГИБДД Березников. - При освидетельствовании установлено состояние опьянения - 1,09% мл/л. С результатами освидетельствования водитель не согласился и отказался пройти медицинское освидетельствование.

На нетрезвого водителя составили административный протокол. По закону ему может грозить до двух лет лишения прав, а если это не первое подобное задержание, то и тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU