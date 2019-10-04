Три пермячки попали на пьедестал в конкурсе Mrs. Supermodel Worldwide 2019
Три пермячки Анастасия Ладейщикова, Елена Колупаева и Оксана Минеева стали победительницами мирового конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Supermodel Worldwide 2019, который только что завершился в Индии.
- Финал проходил в индийском городе Джейпу, - рассказала директор пермской рекламно-продюсерской группы Эльвира Зайцева. - В конкурсе принимали участие девушки со всего мира. Россию представляли три красавицы, победительницы Российского этапа Mrs. Supermodel Russia Елена Колупаева, Анастасия Ладейщикова и Оксана Минеева.
На протяжении девяти дней съемок, репетиций и конференций пермячки боролись за звание стать лучшей супермоделью. Несмотря на плотный график, девушкам удалось увидеть и туристическую Индию: они посетили Тадж-Махал и один из самых больших храмов в Индии Акшардхам.
В итоге среди самых красивых замужних женщина планеты оказались все три наши пермячки:
1-ая вице Miss Supermodel Worldwide 2019 стала Анастасия Ладейщикова
2-ая вице Miss Supermodel Worldwide 2019 - модель Оксана Минеева.
Continent Winner Mrs. Supermodel Worldwide Eurasia 2019 - Елена Колупаева.
ИСТОЧНИК KP.RU