Три пермячки попали на пьедестал в конкурсе Mrs. Supermodel Worldwide 2019

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-04T14:02:44+03:00

Соревнование замужних красавиц со всего мира закончилось в Индии

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Три пермячки Анастасия Ладейщикова, Елена Колупаева и Оксана Минеева стали победительницами мирового конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Supermodel Worldwide 2019, который только что завершился в Индии.

- Финал проходил в индийском городе Джейпу, - рассказала директор пермской рекламно-продюсерской группы Эльвира Зайцева. - В конкурсе принимали участие девушки со всего мира. Россию представляли три красавицы, победительницы Российского этапа Mrs. Supermodel Russia Елена Колупаева, Анастасия Ладейщикова и Оксана Минеева.

На протяжении девяти дней съемок, репетиций и конференций пермячки боролись за звание стать лучшей супермоделью. Несмотря на плотный график, девушкам удалось увидеть и туристическую Индию: они посетили Тадж-Махал и один из самых больших храмов в Индии Акшардхам.

В итоге среди самых красивых замужних женщина планеты оказались все три наши пермячки:

1-ая вице Miss Supermodel Worldwide 2019 стала Анастасия Ладейщикова

2-ая вице Miss Supermodel Worldwide 2019 - модель Оксана Минеева.

Continent Winner Mrs. Supermodel Worldwide Eurasia 2019 - Елена Колупаева.

ИСТОЧНИК KP.RU