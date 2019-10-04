2019-10-04T13:03:10+03:00
Общество

Пермские активисты отправили на переработку 300 кг батареек

Их собрали в ходе акции «Обменяй батарейку на конфету»
Елена КОНОВА
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--Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Активисты Пермского молодежного центра отправили на переработку 300 кг батареек. Батарейки они собрали в ходе акции «Обменяй батарейку на конфету». Пермяки, которые волнуются за состояние экологии, приносили использованные и ненужные батарейки из дома и получали за это небольшой подарок - конфеты.

- Учитывая способность одной батарейки загрязнять до 20 кв.м почвы и до 400 литров воды, было подсчитано, что таким образом спасено около 45 гектаров почвы и 9000 кубометров воды, - говорят в пресс-службе ПМЦ. - Батарейки были отправлены на завод по переработке в Челябинске.

Алеся Силка, координатор экологического направления ПМЦ, подчеркнула, что акция показала - люди просто не знают, как и где им утилизировать свои отходы. Например, батарейки, покрышки или люминесцентные лампы - Важно правильно доносить эту информацию до жителей, - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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