В Перми ожидаются теплые выходные

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-04T12:10:12+03:00

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Погода в первые выходные октября в Перми не может не радовать. Издание «Рифей-Пермь» со ссылкой на ГИС-центра при ПГНИУ сообщает о том, что воздух может прогреться до +20 градусов.

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. В субботу в Перми будет +17, а в крае воздух прогреется до +20. В субботу и воскресенье, 5 и 6 октября, на территории Прикамья возможны небольшие осадки.

Синоптики обещают, что 5 октября будет самым теплым днем недели.

В воскресенье немного похолодает, в Перми будет +15 градусов.

В начале следующей недели ожидается вторжение холодного воздуха. В Перми и Пермском крае немного похолодает, но температура все равно в среднем будет выше нормы на 4-5 градуса. На севере края в октябре 2019 небольшие дожди. Точный прогноз на вторую половину месяца синоптики пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU