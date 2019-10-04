В центре Перми провалился асфальт

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-04T10:26:34+03:00

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ЧП произошло в четверг, 3 октября, в Ленинском районе Перми. На перекрестке улиц Ленина и Крисанова из-за провалившегося асфальта образовалась яма глубиной более 1,5 метров. Сообщение появилось в сообществе «Мой город - Пермь».

Очевидцы сообщают, что в яме пустота и много проводов. Провал оградили, но подходить близко к яме опасно - есть риск обвала.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin».

В Индустриальном районе Перми утром в пятницу, 4 октября, эвакуировали строительный гипермаркет «Leroy Merlin». В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили выйти на улицу. Также в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников магазина. Люди ждали на парковке рядом с магазином.Однако возгорания не обнаружили. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU