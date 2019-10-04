В Перми эвакуировали торговый центр «Leroy Merlin»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-04T09:34:30+03:00

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В Индустриальном районе Перми утром в пятницу, 4 октября, эвакуировали строительный гипермаркет «Leroy Merlin».

В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей попросили выйти на улицу. Также в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников магазина. Люди ждали на парковке рядом с магазином.

Однако возгорания не обнаружили. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропала 14-летняя школьница. В Добрянке разыскивают 14-летнюю Екатерину Черепанову. Днем 3 октября девочка ушла в школу, так как учится во вторую смену, но домой ученица не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в полицию. Девочка была одета: черный пуховик-пальто с сиреневым шарфом на шее. Если вы видели 14-летнюю Екатерину Черепанов или знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам : 89504513805, 89028337445, 89519529654, или по телефону дежурной части полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU