«Не вернулась после школы домой». В Прикамье пропала 14-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-04T09:36:16+03:00

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В Добрянке разыскивают 14-летнюю Екатерину Черепанову. Днем 3 октября девочка ушла в школу, так как учится во вторую смену, но домой ученица не вернулась.

Родители забили тревогу и обратились в полицию.

Девочка была одета: черный пуховик-пальто с сиреневым шарфом на шее.

Если вы видели 14-летнюю Екатерину Черепанов или знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам : 89504513805, 89028337445, 89519529654, или по телефону дежурной части полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, где трое суток провела загадочно исчезнувшая девочка из Перми. Учащуюся «Уральского подворья» обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Оперативный штаб по поиску потерявшейся девушки с участием 250 сотрудников разных ведомств, как и в предыдущие дни, начал свою работу в семь утра.

ИСТОЧНИК KP.RU