2019-10-04T08:55:19+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейский спас ребенка, который упал в канализационный колодец

Мальчик играл в мяч и провалился в открытый люк
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло в Кунгуре. 9-летний школьник играл в мяч на улице и был так увлечен игрой, что оступился и упал в канализационный колодец. Самостоятельно мальчуган выбраться не смог. Ему на помощь пришел сотрудник местной полиции Николай Клюев.

Мужчина понял, что самостоятельно мальчику не выбраться - нужны подручные средства.

- Колодец был около трех метров глубиной. Мальчик стоял почти по грудь в воде, действовать нужно было быстро, - рассказал капитан полиции. - Оценив ситуацию, я понял, самостоятельно выбраться оттуда было невозможно - нужны подручные средства. Сначала я опустил в люк длинную металлическую трубу и крикнул мальчишке, чтобы он забирался по ней вверх. Но, видимо у напуганного ребенка уже не было сил.

После этого капитан полиции скинул вниз веревку и попросил школьника обвязать ее вокруг пояса. Так мальчика и подняли наверх и передали подоспевшей матери.

Несмотря на падение с трехметровой высоты, мальчик не пострадал.

Мать школьника поблагодарила Николая, сказала, что очень рада, что рядом оказался именно сотрудник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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