2019-10-04T08:42:43+03:00
Происшествия

В Перми в закрытой машине обнаружили мужчину без сознания

Автомобиль стоял на парковке
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми в иномарке заметили пермяка в бессознательном состоянии. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что иномарка была припаркована около магазина «Авангард».

Внимание очевидцев привлекло то, что у иномарки горят фары и открыт багажник, а водитель еле дышит. Машина была закрыта. Внутри находился мужчина, который не реагировал на обращение и еле дышал.

Оказалось, что мужчина был в состоянии опьянения. Его осмотрели сотрудники «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция выясняет, чье тело было найдено возле пермской гостиницы. Ночью 30 августа в Перми возле гостиницы по улице Васильева, 3, был обнаружен труп неизвестного мужчины. И до сих пор полиция не может установить его личность. На вид погибшему 60-65 лет, рост около 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на лице в области подбородка и над верхней губой - щетина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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