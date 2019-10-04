В Перми завершили ремонт улицы Встречной

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-04T08:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Перми закончился ремонт улицы встречной на участке от Подлесной до Оверятской.

Рабочие уложили новый асфальт в два слоя, проложили трубы для пропуска сезонных и паводковых вод, установили бортовые камни, укрепили обочины. Кроме того, на участке нанесена дорожная разметка и восстановлены газоны.

Также отремонтированы тротуары. В частности, построен новый тротуар от улицы Подлесной до Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по улице Встречной, 31а, со стороны лечебного учреждения установлен шумозащитный экран

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли подрядчика для обследования дома с трещиной на Компросе,31а. В Перми Фонд капитального ремонта заключил договор с ОАО «Нью-Граунд» на проведение детально-инструментального обследования многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 31а.

ИСТОЧНИК KP.RU