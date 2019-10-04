В Перми возбудили уголовное дело в отношении экскаваторщика, который сбил женщину

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-04T07:55:33+03:00

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В Перми днем 3 октября произошло ДТП. Экватор-погрузчик сбил насмерть женщину.

По предварительной информации, по улице Крупской в Мотовилихинском районе экскаватор двигался задним ходом и, не убедившись в безопасности маневра, сбил пешехода. Женщина получила серьезные травмы и скончалась до приезда «скорой помощи».

В отношении водителя экскаватора возбудили уголовное дело по статье. Расследование уголовного дела продолжается

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобилист наехал на люк и едва не попал в ДТП. В Свердловском районе Перми местный житель едва не попал в ДТП, наехав на незакрепленный люк. Дочь автомобилиста выложила видео в социальных сетях. Мужчина едет по улице 25 Октября, наезжает правым задним колесом на люк. Машину подбросило и чуть не вынесло на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU