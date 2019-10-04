Диспансеризация – это просто

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-04T07:48:18+03:00

Любой пермяк может написать заявление, и на работе ему дадут выходной для прохождения диспансеризации

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Пермяки массово проходят диспансеризацию – уже более 300 тысяч жителей края в этом году обратились к врачам, чтобы пройти первичный медицинский осмотр. О том, какие нововведения появились при прохождении диспансеризации – в нашем материале.

-Теперь любой гражданин, который изъявил желание пройти диспансеризацию, должен написать заявление в адрес своего работодателя, и ему будет предоставлен один день для прохождения диспансеризации, а людям предпенсионного возраста, в соответствии с нашим законодательством, полагается целых два дня, - рассказали в центре медицинской профилактики.

Кроме того, процедура диспансеризации не займет более двух часов, а в некоторых поликлиниках и более часа, если пациент пришел в больницу, подготовленный к анализам. Первичный осмотр у врача-терапевта, набор анализов, измерение давления, ЭКГ и скрининг-тест могут уберечь пермяков от смертельных заболеваний А для удобства и высокой скорости прохождения диспансеризации в поликлинике №5 даже нарисовали зеленую линию, ведущую к отделению диспансеризации, чтобы пациенты не заблудились.

Кроме того, если все-таки не хочется увиливать от работы и писать заявление работодателю, то для пациентов, проходящих диспансеризацию, продлили время работы.

– Диспансеризацию можно пройти в любое удобное время по предварительной записи. Отделение работает в течении всего дня с 8 утра до 20:00, включая субботу. Записаться можно через приложение «К врачу», в инфоматах в холлах поликлиники и по телефону единого центра записи, - рассказала рассказала корреспонденту заведующая отделением медицинской профилактики ГКБ №5 Ксения Лысковцева.

В этом году приоритетным направлением при прохождении диспансеризации стало выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний, поэтому введен новая процедура – скрининг-тест.

— Сегодня созданы все условия, которые позволяют всей системе здравоохранения Пермского края, включая территориальные фонды, страховые компании, медицинские организации, работать во благо каждого человека, — отметил первый заместитель ТФОМС Пермского края Евгений Рожнев.

В Пермском крае уже есть случаи, когда диспансеризация помогла спасти жизнь человеку. Благодаря скрининговым мероприятиям удалось выявить рак на ранних стадиях.

- За 2019 год более 300 тысяч прикамцев смогли пройти диспансеризацию и более детально узнать о своем состоянии здоровья. Некоторые люди смогли узнать о ранних стадиях тех или иных состояниях, о факторах риска, которые способствую развитию тех либо иных заболеваний, а также выявить на ранних стадиях очень грозное заболевание, которое нередко людям могут стоить жизни – это онкологические заболевания. В этом году к онкологическим заболеваниям на территории Пермского края уделяется особое внимание. Безусловно, есть все возможности, чтобы человек мог не только узнать свой диагноз, но и получил все необходимое лечение в том числе за пределами Пермского края, если будет такая необходимость, - констатирует данные первый заместитель ТФОМС Пермского края Евгений Рожнев.

Пройти диспансеризацию может любой желающий от 18 лет. С 18 до 39 лет эту процедуру проводят раз в три года, а с 40 она становится уже ежегодной.

– Диспансеризацию можно пройти в любое удобное время по предварительной записи. Отделение работает в течении всего дня с 8 утра до 20:00, включая субботу. Записаться можно через приложение «К врачу», в инфоматах в холлах поликлиники и по телефону единого центра записи, - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики ГКБ №5 Ксения Лысковцева.