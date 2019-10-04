2019-10-04T09:02:23+03:00
Дом. Семья

Собаку убили, а ее щенков оставили умирать: в Прикамье произошел очередной случай живодерства

Теперь малышам ищут дом
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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Их нашли в ящике возле мусорки. Кто-то оставил четырех щенков умирать от голода и холода. Неравнодушные люди сообщили об этом волонтерам. Месячных щенков забрали, но оказалась, это еще не весь ужаc, который им пришло пережить.

Их маму жестоко убили.

- Есть ли предел у человеческой жестокости?! - спрашивают волонтеры. - Мы нашли и мать малышей.. Уже оконеченевшую, в неестественной позе - со свернутой шеей.

Как сообщили волонтеры, собаку убили и оставили рядом с щенками. Их забрали в приют, но долго там они оставаться не могут. Малышам нужен дом и любящие хозяева.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложного характера породистого кота отдали в приют. Ему удалили когти на передних лапах, чтобы не травмировал людей. А после - сдали в приют. Хозяева Винсента, породы корниш рекс, не смогли справиться с его сложным характером. Со слезами на глазах, со всеми документами и родословной кота отдали в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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