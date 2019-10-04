В Перми нашли подрядчика для обследования дома с трещиной на Компросе,31а

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-04T06:27:37+03:00

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В Перми Фонд капитального ремонта заключил договор с ОАО «Нью-Граунд» на проведение детально-инструментального обследования многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 31а.

В Фонде отметили, что сейчас важно в кратчайшие сроки узнать, что с домом не так и в каком он состоянии

- О предварительных результатах обследования мы сможем говорить уже к концу октября. Сейчас принято решение приостановить работы по фасадной части со стороны Комсомольского проспекта. Ремонт крыши и ремонт фасада во дворе будут продолжены, - пояснил Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Пермском крае.

После полученных результатов, которые подрядчик должен предоставить в течение 60 дней после заключения контракта, будут приняты типовые решения.

Напомним, ранее мы писали от ом, что жители треснувшего в центре Перми дома боятся обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU