В Перми нашли подрядчика для обследования дома с трещиной на Компросе,31а
В Перми Фонд капитального ремонта заключил договор с ОАО «Нью-Граунд» на проведение детально-инструментального обследования многоквартирного дома на Комсомольском проспекте, 31а.
В Фонде отметили, что сейчас важно в кратчайшие сроки узнать, что с домом не так и в каком он состоянии
- О предварительных результатах обследования мы сможем говорить уже к концу октября. Сейчас принято решение приостановить работы по фасадной части со стороны Комсомольского проспекта. Ремонт крыши и ремонт фасада во дворе будут продолжены, - пояснил Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Пермском крае.
После полученных результатов, которые подрядчик должен предоставить в течение 60 дней после заключения контракта, будут приняты типовые решения.
Напомним, ранее мы писали от ом, что жители треснувшего в центре Перми дома боятся обрушения.
ИСТОЧНИК KP.RU