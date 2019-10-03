В Перми пожилой водитель на пешеходном переходе сбил двух девочек

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-03T18:12:41+03:00

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В четверг, 3 октября, около 9 часов утра две школьницы – 8-летняя и 13-летняя – переходили Шоссе Космонавтов по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Но в это время 61-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» собрался поворачивать с шоссе налево, на улицу Леонова. Он не пропустил девочек, и его автомобиль сбил их.

- В результате ДТП дети получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение, - рассказала в городской ГИБДД. - По факту происшествия проводится проверка. Уточняются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что возле цирка 59-летний водитель экскаватора-погрузчика, который работал на высадке саженцев, при движении задним ходом наехал пешехода. В результате 39-летняя женщина, которая шла к подъехавшему трамваю, погибла на месте.

После произошедшего МКУ «Пермблагоустройство» начало проверку соблюдения требований безопасности на объекте в рамках контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU