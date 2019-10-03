Стало известно, что произошло в Перми у цирка, где нашли труп
Вечером 3 октября в социальных сетях появилась информация о том, что в Перми у цирка нашли труп. Его обнаружили на улице Крупская в Мотовилихинском районе. Пользователи соцсетей предположили, что кто-то попал под автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, женщина погибла в результате аварии.
- 3 октября на месте производства строительных работ погрузчик подрядной организации, выполняющей ремонт дороги, допустил наезд на пешехода, - сообщили в пресс-службе. - Погибла женщина. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Семье женщины будет оказана вся необходимая помощь, в том числе с организацией похорон.
После произошедшего МКУ «Пермблагоустройство» проводит проверку соблюдения требований безопасности на объекте в рамках контракта.
Сейчас на месте аварии все еще работают сотрудники полиции. Они также проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU