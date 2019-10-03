Пермяк через суд получил компенсацию за несостоявшийся отпуск

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-03T15:16:57+03:00

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В 2019 году пермяк решил отправиться в отпуск в Китай. Издание «Business Class» сообщает о том, что за путевкой мужчина обратился к туроператору ООО «Тревел Дизайнерс». Через некоторое время стало известно, что компанию исключили из федерального реестра туроператоров. Рейс пермяка отменили. Мужчина обратился к туроператору с заявлением о возвращении денег, но ответа не поступило.

Деньги никто не вернул, и пермяк остался без отпуска.

По решению суда, туроператор является ответственным за надлежащее исполнение обязательств по договору. Он должен возместить пермяку стоимость билетов, а также компенсацию морального вреда. В общей сложности пермяк должен получить 36, 2 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми торговая сеть "Лион" осталась без лицензии. Недавно одну из компаний оштрафовали за продажу алкоголя подросткам

ИСТОЧНИК KP.RU