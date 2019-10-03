В Перми отключили воду в микрорайоне Парковый

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-03T14:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Без воды остались жители микрорайона Парковый. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что 3 октября, воду отключили на улицах Куфонина, Подлесной и проспекте Парковом. Работы по восстановлению водоснабжения уже ведутся.

В ведомстве просят пермяков соблюдать спокойствие и перекрыть краны, задвижки и вентили на водопроводных трубах, чтобы избежать утечки.

Жителям микрорайона будут подвозить воду. Точные адреса и график подвоза воды пермяков просят уточнять у диспетчера ЕДДС по телефонам: 112, 068.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сильного ветра на автобус с пассажирами упало дерево. Подул сильный ветел, и старое дерево на улице Фридриха Энгельса рухнуло на проезжающий мимо автобус. В салоне были люди…Все ехали на работу, но к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель и кондуктор также остались невредимы.

ИСТОЧНИК KP.RU