В Перми у цирка нашли труп
В Мотовилихинском районе Перми обнаружили труп. Об этом сообщили в социальных сетях.
По предварительной информации, тело принадлежит женщине. Погибшую обнаружили на улице Крупской возле цирка.
Сейчас обстоятельства смерти выясняются. По одной из версий, пермячка погибла в результате ДТП.
Позже администрация Перми прокомментировала произошедшую трагедию.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, подозреваемый в совершении преступления был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU