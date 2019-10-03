В Перми у цирка нашли труп

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-03T15:51:32+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми обнаружили труп. Об этом сообщили в социальных сетях.

По предварительной информации, тело принадлежит женщине. Погибшую обнаружили на улице Крупской возле цирка.

Сейчас обстоятельства смерти выясняются. По одной из версий, пермячка погибла в результате ДТП.

Позже администрация Перми прокомментировала произошедшую трагедию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, подозреваемый в совершении преступления был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU