Увековечить память своего деда-фронтовика сможет каждый пермяк

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-03T14:08:55+03:00

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В историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации проводится акция по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны. Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога Памяти», включающую экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Принять участие в специальном проекте может каждый!

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информацию на сайт «Дорога Памяти» (www.doroga.mil.ru). Для этого потребуется внести в форму на сайте: воинское звание, фамилию, имя, отчество, место рождения, год или точную дату рождения, дату призыва, каким РВК призван, дата гибели (смерти), сведения о награждении и фотографию. Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

Сведения о родственниках – участниках войны можно направить через ближайший военный комиссариат. В Перми сбором сведений занимается рабочая группа военного комиссариата Пермского края: г. Пермь, ул. Сибирская, 63А, тел. 8 (342) 217-56-14, E-mail: vkpk-osasu@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU