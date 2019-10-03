В Пермском крае пройдет конкурс патриотических проектов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-03T12:58:52+03:00

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В Прикамье объявлен конкурс социальных инициатив по патриотическому воспитанию. В нем могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации.

Организаторы принимают проекты, посвященные 75-летию Великой Победы. Особенно приветствуются инициативы, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 19 октября. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Краевого конкурса социально значимых проектов».

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский театр оперы и балета начал прием заявок на конкурс «Арабеск». В конце апреля начале мая в Перми проходит фестиваль молодых артистов балета «Арабеск». Заявки на участие в XV I конкурсе принимают от танцовщиков со всего мира до 10 февраля. В младшую входят исполнители в возрасте от 13 до 17 лет, в старшую – от 18 до 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU