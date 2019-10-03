2019-10-03T12:57:00+03:00
Общество

В Пермском минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением неонатологов

Сообщения о массовых увольнениях появились в Социальных сетях
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В СМИ появилась информация о том, что из городской клинической больницы массово начали увольняться врачи из-за маленьких зарплат.

В минздраве опровергли эту информацию. В ведомстве сообщили о том, что заявлений от неонатологов не поступало и работа в медицинском учреждении продолжается в штатном режиме.

- Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности. Работа ведется своевременно и на качественном уровне. Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует, - сообщили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Пермского края контролирует ситуацию в больнице №6.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи соцсетей переживают за мальчика из больницы. В социальных сетях появилась фотография мальчика, который лежит в одной из больниц Перми. На вид малышу 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае пройдет конкурс патриотических проектов
За сентябрь в Перми родилось более 1000 детей
"Не стало моей мамочки". Мошенники взламывают страницы в соцсетях и просят деньги на похороны
В Прикамье пройдут съемки продолжения фильма «Последний богатырь»
"Забрали его у пьяной матери". Стало известно о судьбе 2-летнего малыша, который лежал один в больнице
В Прикамье мужчина напал с ножом на родного брата
В Перми трамваи перешли на зимний режим работы
В Перми торговая сеть "Лион" осталась без лицензии
В Перми из окна на машину упала женщина и погибла
В Перми из-за сильного ветра на автобус с пассажирами упало дерево
"Прошу, помогите!". Мама записала видеообращение с просьбой найти ее пропавшего сына
Пермская полиция просит помощи в поиске автобусного вора
Пермский театр оперы и балета начал прием заявок на конкурс «Арабеск»
"Малыш совсем один и часто плачет". Пользователи соцсетей переживают за мальчика из больницы
Юная пермячка взяла «серебро» на Первенстве Европы по тхэквондо
«Убийство в новогоднюю ночь». В Сочи осудили пермяка, который задушил возлюбленную
В Прикамье иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе
«Молот-Прикамья» уступил питерскому «Динамо» по серии буллитов
В Перми на пожаре пострадали молодая мать и годовалый малыш
«Боится каждого шороха». Из-за сложного характера породистого кота отдали в приют
Осенью в Перми реконструируют бывший пивзавод на Сибирской
В Перми расширят мост на улице Карпинского
В Пермском крае водитель на Lexus сбил лося