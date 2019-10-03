В Пермском минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением неонатологов

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-03T12:57:00+03:00

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В СМИ появилась информация о том, что из городской клинической больницы массово начали увольняться врачи из-за маленьких зарплат.

В минздраве опровергли эту информацию. В ведомстве сообщили о том, что заявлений от неонатологов не поступало и работа в медицинском учреждении продолжается в штатном режиме.

- Сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности. Работа ведется своевременно и на качественном уровне. Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует, - сообщили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Пермского края контролирует ситуацию в больнице №6.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи соцсетей переживают за мальчика из больницы. В социальных сетях появилась фотография мальчика, который лежит в одной из больниц Перми. На вид малышу 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU