В Прикамье пройдут съемки продолжения фильма «Последний богатырь»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-03T12:02:31+03:00

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В сказке про Настоящего русского богатыря, кощея бессметного и бабу Ягу появится зима. Декорациями будут служить красоты Пермского края. Об этом на фестивале «Человек и природа» рассказал режиссер картины и продюсер компании Disney, Владимир Грамматиков.

Съемочная группа приедет уже в декабре. Необходимый материал планирую отснять до Нового года. Пока неизвестно, где конкретно будут снимать, но, возможно, в объектив камеры попадут Каменный город и места из фильмов «Географ глобус пропил» и «Время первых».

Напомним, ранее мы писали о том, что полторы тысячи стрел, костюмы из рыбьей кожи и другие секреты со съемочной площадки «Сердца Пармы». В окрестностях небольшого городка Губаха, в Холодной логу, построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями.

ИСТОЧНИК KP.RU