2019-10-03T12:11:53+03:00
Общество

"Не стало моей мамочки". Мошенники взламывают страницы в соцсетях и просят деньги на похороны

Пермячке пришлось объясняться перед друзьями, которые уже хотели перевести средства
Елена КОНОВА
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несколько дней назад страницу пермячки взломали. Мошенники поменяли фотографию в ее профиле на горящую свечу и выставили пост.

- Сегодня не стало самого наилучшего человека для меня! Мамуля, солнышко мое, я тебя так люблю. Я даже не знаю, как смогу пережить твой уход. Я плачу, все время плачу. Прости меня.

Также в посте было стихотворение, скопированное из сети, о прощании с человеком. А потом:

- Занимаюсь организацией похорон, прощание в субботу. Мне не хватает 8 тысяч, но ситуация такая, что приму любую помощь, буквально на два дня. Спасибо всем, кто поможет.

Скрин из "ВКонтакте"

Скрин из "ВКонтакте"

К посту была прикреплена и фотография кредитной карточки. На ней были написаны реальное имя и фамилия девушки. Спустя полчаса страницу заморозили. А девушке пришлось на другой страничке писать объяснение о том, что с ее мамой все хорошо, просто страницу взломали.

- Будьте осторожны! - добавила она.

Ранее в полиции нам рассказывали о том, как осторожно вести себя в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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