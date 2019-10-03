"Не стало моей мамочки". Мошенники взламывают страницы в соцсетях и просят деньги на похороны
Несколько дней назад страницу пермячки взломали. Мошенники поменяли фотографию в ее профиле на горящую свечу и выставили пост.
- Сегодня не стало самого наилучшего человека для меня! Мамуля, солнышко мое, я тебя так люблю. Я даже не знаю, как смогу пережить твой уход. Я плачу, все время плачу. Прости меня.
Также в посте было стихотворение, скопированное из сети, о прощании с человеком. А потом:
- Занимаюсь организацией похорон, прощание в субботу. Мне не хватает 8 тысяч, но ситуация такая, что приму любую помощь, буквально на два дня. Спасибо всем, кто поможет.
Скрин из "ВКонтакте"
К посту была прикреплена и фотография кредитной карточки. На ней были написаны реальное имя и фамилия девушки. Спустя полчаса страницу заморозили. А девушке пришлось на другой страничке писать объяснение о том, что с ее мамой все хорошо, просто страницу взломали.
- Будьте осторожны! - добавила она.
Ранее в полиции нам рассказывали о том, как осторожно вести себя в сети.
ИСТОЧНИК KP.RU