2019-10-03T11:30:54+03:00
Общество

"Забрали его у пьяной матери". Стало известно о судьбе 2-летнего малыша, который лежал один в больнице

Пермяки очень переживали за ребенка
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В пресс-службе минсоцразвития Прикамья рассказали о мальчике из больницы.

Напомним социальных сетях появилась фотография 2-летнего мальчика, который лежит в одной из больниц Перми. Автор поста утверждал, что ребенок лежит совсем один и постоянно плачет, никто к нему не приходит. Неравнодушные пермяки даже привезли для мальчика продукты.

Как рассказали в пресс-службе минсоцразвития, малыша забрали у пьяной матери. Полицию вызвали ее знакомые, а уже инспектор ОДН передал ребенка в больницу.

- Семья малыша на учетах в субъектах системы профилактики не состоит, характеризуется удовлетворительно, - пояснили в ведомстве. - У ребенка есть бабушка, которая проживает совместно с семьей мальчика. Еще у мальчика есть 8-летняя сестренка. 30 сентября мать мальчика обратилась к нам с заявлением о передаче ребенка ей на воспитание. С ней будет проведена профилактическая работа.

В ведомстве ответили, что мать ежедневно навещает ребенка в лечебном учреждении, приносит гостинцы для сына. О нем все помнят, никто его не бросил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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