В Прикамье мужчина напал с ножом на родного брата

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-03T11:25:00+03:00

За решеткой он проведет 4 года

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В Ильинском районе суд приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений родному брату. Конфликт произошел на почве ревности.

Сообщение о ранении поступило из больницы, куда поступил потерпевший. Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. В квартире с братьями была сожительница потерпевшего. Мужчина приревновал ее к брату и стал оскорблять родственника. Злоумышленник разозлился, взял из соседней комнаты нож и ударил им брата в живот. С колото-резаным ранением в живот мужчину доставили в больницу.

Потерпевший был в тяжелом состоянии. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Медики смогли спасти жизнь мужчине.

Злоумышленника задержали. По решению суда, ближайшие 4 года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU