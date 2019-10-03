2019-10-03T10:55:34+03:00
Общество

В Перми торговая сеть "Лион" осталась без лицензии

Недавно одну из компаний оштрафовали за продажу алкоголя подросткам
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--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пермская торговая сеть "Лион" осталась без лицензии. Пока. Дело в том, что в сеть входит группа компаний. И одна из них была оштрафована за продажу алкоголя несовершеннолетним.

- Они отозвали лицензию сами у себя, чтобы пройти повторную процедуру лицензирования, - сообщили в пресс-службе минпромторга.

Как добавили в Пермском Молодежном Центре, общественники выявили в магазинах сети не менее 19 нарушений.

- В алкомаркетах свободно продали алкоголь несовершеннолетним, не спросив никаких документов, - добавил председатель ПМЦ Михаил Нецветаев.- Напомним, что наш проект "Стоп-Алкоголь" работает в Перми с 2012 года, ежегодно общественниками проверяется более 1000 торговых точек на всей территории Пермского края.

Активисты проводят контрольные закупки по продаже алкоголя подросткам, в ночное время, без лицензии и с признаками контрафакта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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