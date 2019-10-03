В Перми из-за сильного ветра на автобус с пассажирами упало дерево

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-03T12:12:06+03:00

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В Перми после сильного урагана на пассажирский автобус упало дерево. Это случилось утром в четверг, 3 октября. Подул сильный ветел, и старое дерево на улице Фридриха Энгельса рухнуло на проезжающий мимо автобус.

В салоне были люди…Все ехали на работу, но к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель и кондуктор также остались невредимы.

По сообщению очевидцев, водитель среагировал очень оперативно. Он открыл двери и выпустил пассажиров.

Основной удар пришелся на кабину. У автобуса сильно разбито лобовое стекло и поврежден бензобак.

В администрации подтвердили факт ЧП. В мэрии подчеркнули, что эта ситуация подтверждает необходимость плановой замены аварийных деревьев, представляющих опасность для людей.

- Так, старые деревья в этом году убраны с Комсомольского проспекта, улицы Швецова и других объектов озеленения. Заблаговременное удаление старовозрастных деревьев позволит избежать подобных ситуаций. Дерево с проезжей части убрано, движение транспорта возобновлено, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на машину, в которой находился мужчина, упало дерево. Целый день 6 августа по всему Пермскому краю бушует страшный ветер. Последствия урагана видны по всему краю, но больше всего досталось Чайковскому. Там дерево упало на капот легковушки в тот момент, когда водитель был в салоне, но мужчине повезло - он остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU