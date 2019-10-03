"Прошу, помогите!". Мама записала видеообращение с просьбой найти ее пропавшего сына

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-03T10:00:25+03:00

Мама от беспокойства себе места не находит. Скриншот с видео из группы "Газета "Наш город - Краснокамск"

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Жительница Краснокамска Роза Файзуровна записала видеообращение с просьбой помочь ей в розысках сына.

Отметим, что это второе подобное обращение - на днях через видео в соцсетях к людям обратилась еще одна жительница Краснокамска, чей сын, 27-летний Евгений, пропал 21 сентября после похода в ночной клуб.

А сын Розы Файзуровны, 50-летний Вячеслав Леонтьев, пошел 6 сентября на рыбалку и пропал. Он на машине уехал на пристань, позвонил матери и попросил, чтобы к нему подошли дети и посторожили лодку.

- На нем был оранжевый жилет, - рассказывает на видео пенсионерка. - Но внуки были в школе, они не смогли подойти к лодке. Я позвонила ему через минуту, чтобы сообщить об этом, но сын не ответил. Мы не знаем, переправился ли он на левый берег Камы или нет. Прошу, позвоните мне, если у вас есть любая информация о сыне. Заранее благодарны вам.

Телефон Розы Файзуровны - 8-982-468-74-49. Также вы можете позвонить в полицию по телефону 02.

Поиск Вячеслава Леонтьева. Видео из группы "Газета "Наш город - Краснокамск".

ИСТОЧНИК KP.RU