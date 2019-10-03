"Малыш плачет, никто к нему не приходит". Пользователи соцсетей волнуются за мальчика из больницы

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-03T09:36:11+03:00

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В социальных сетях появилась фотография мальчика, который лежит в одной из больниц Перми. На вид малышу 2-3 года.

- Он в больнице с 27 сентября, ни разу никто к нему не пришел, мальчик постоянно ревет, - сообщил автор поста. - Может, кто-то сможет навестить его и чем-то помочь.

В комментариях к посту одна пермячка написала, что принесла для ребенка продукты, вещи, но ей не разрешили навестить малыша.

- А можно усыновить? Куда обратиться с этим вопросом? - спросила другая девушка.

- Как жалко таких деток, не могу представить даже, как ему там плохо без ласки и тепла, - написала еще одна пермячка.

Между тем, в пресс-службе минсоцразвития Пермского края сообщили, что ребенок, действительно, поступил в больницу 27 сентября. Сотрудников полиции вызвали знакомые матери малыша, которая была пьяна. В итоге мальчика привезли в больницу. Мать навещает его и хочет забрать обратно домой.

ИСТОЧНИК KP.RU