«Убийство в новогоднюю ночь». В Сочи осудили пермяка, который задушил возлюбленную

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-03T08:50:04+03:00

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В Краснодарском крае вынесли приговор жителю Перми за убийство своей подруги. Мужчина избил женщину, а потом задушил.

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю выяснили, что 36-летний пермяк, проживая в Сочи, познакомился с местной жительницей. Мужчина предложил отпраздновать вместе Новый год. Парочка вместе выпивала, однако между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Пермяк набросился на новую знакомую и начал ее избивать, а потом задушил.

После убийства мужчина решил пообсуждать в социальных сетях обстоятельства преступления. Злоумышленника задержали. Оказалось, что в Сочи мужчина переехал, чтобы не уклониться от административного надзора после отбывания наказания в Перми.

За убийство и уклонение от административного надзора злоумышленника осудили на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU