«Молот-Прикамья» уступил питерскому «Динамо» по серии буллитов
В среду, 2 октября, «Молот-Прикамья» принимал команду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Поддержать пермяком пришли около 2 тысяч человек.
Первый период пермские хоккеисты закончили со счетом 0:1. «Динамо» играли жестко и прессинговали. Максим Джиошвили забил гол в ворота «Молота».
Во втором периоде игру вели уже пермяки. И уже на 8 минуте шайбу в ворота «Динамо» забросил Владимир Королев. Игра во втором и третьем периоде проходила преимущественно на стороне соперника, но ни в основное время, ни в овертайме пермяки больше не смогли забить.
Исход матча решила серия буллитов. «Динамовец» Артур Гаврус принес победу своей команде.
Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею. Он посетит турнир в свою честь - «Кубок Владислава Третьяка». Соревнования пройдут 8 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU