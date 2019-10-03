«Молот-Прикамья» уступил питерскому «Динамо» по серии буллитов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-03T07:43:55+03:00

Пермяки вели игру, но в конце не смогли забить гол

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В среду, 2 октября, «Молот-Прикамья» принимал команду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Поддержать пермяком пришли около 2 тысяч человек.

Первый период пермские хоккеисты закончили со счетом 0:1. «Динамо» играли жестко и прессинговали. Максим Джиошвили забил гол в ворота «Молота».

Во втором периоде игру вели уже пермяки. И уже на 8 минуте шайбу в ворота «Динамо» забросил Владимир Королев. Игра во втором и третьем периоде проходила преимущественно на стороне соперника, но ни в основное время, ни в овертайме пермяки больше не смогли забить.

Исход матча решила серия буллитов. «Динамовец» Артур Гаврус принес победу своей команде.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею. Он посетит турнир в свою честь - «Кубок Владислава Третьяка». Соревнования пройдут 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU