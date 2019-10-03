В Перми на пожаре пострадали молодая мать и годовалый малыш

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-03T07:05:16+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что утром в среду, 2 октября, загорелась одна из квартир пятиэтажного дома на улице Братьев Игнатовых.

В квартире находились 22-летняя девушка и ее годовалый сын. Оба получили травмы. Молодая мама сильно обожгла руку. Врачи «скорой помощи» определили ожог 1-2 степени. Но женщина отказалась от госпитализации. Малыша же отправили в детскую клиническую больницу №3 с отравлением угарным газом.

По факту пожара проводится проверка. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае около 9 тысяч человек остались без электричества. «Пермэнерго» сообщает, что электроэнергии не было из-за повреждения линии электропередачи «Сива – Ножовка». Без света осталась часть территории Частинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU