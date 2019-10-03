Осенью в Перми реконструируют бывший пивзавод на Сибирской

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-03T07:31:18+03:00

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«Держись» - написано на опорах, которые держат единственную стену бывшего пивного завода на Сибирской. И он выдержал, дождался ремонта. Издание «Business Class " сообщает о том, что застройщик получил одобрение на реконструкцию здания. Компания обратилась в инспекцию по охране памятников, чтобы получить разрешение на реконструкцию и выполнению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

К первой части проекта - разбору существующей стены - приступят уже в конце октября - начале ноября. Подрядчик планирует полностью закончить все работы над проектом к 2021 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми расширят мост на улице Карпинского. Подрядчик должен будет продумать систему водоотвода, установить гранитные борты и оцинкованные опоры освещения, также предусмотреть наличие газонов и клумб.

ИСТОЧНИК KP.RU