Прохожие в Кунгуре заметили в реке Сылва тело человека

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-02T18:51:29+03:00

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Кунгурские спасатели сообщили о том, что 1 октября они ездили на вызов на реку Сылва. Им позвонили жители Кунгура, которые на пересечении улиц Красноармейская и Степана Разина увидели с берега тело человека в реке.

- На место выехали не только спасатели, но и сотрудники полиции, - сообщили спасатели Кунгура на своей странице ВКонтакте. – На моторной лодке бригада добралась до места, извлекла из воды тело мужчины и доставила его на берег.

Там утонувшего передали полиции. Личность мужчины уже установлена, это 36-летний житель Кунгура.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 1 октября в районе КамГэса обнаружили поврежденную лодку, которую прибило к берегу. Свидетели рассказывают, что в этой лодке был рыбак. Когда лодку достали на берега, выяснилось, что она сильно повреждена. На данный момент неизвестно, оставил ли рыбак лодку сам или произошла трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU