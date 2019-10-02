В Пермском крае отметили Всемирный День сердца

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-02T15:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вся прошлая неделя в краевой столице и территориях края была посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - в честь Всемирного Дня сердца. На мероприятиях, организованных Центром медицинской профилактики, жители края могли от самих врачей узнать, из каких простых, но важных действий складывается путь к здоровому сердцу и долгой благополучной жизни.

В большинстве случаев болезни системы кровообращения возникают из-за избыточной массы тела, нерационального питания и малоподвижного образа жизни, а также из-за злоупотребления алкоголем и никотиновой зависимости. Всё это приводит к повышенному уровню артериального давления и влечет за собой инфаркты и инсульты, в том числе, среди молодых людей. .

Итак, что необходимо предпринять, что сохранить свое здоровье и избежать заболеваний, угрожающих жизни? Следите за тем, чтобы каждый день в вашем распорядке было отведено, как минимум, 30 минут на физическую активность (прогулки, пробежки, зарядка) и 7-8 часов на непрерывный здоровый сон в хорошо проветриваемом помещении. Само по себе это уже значительно снижает стресс, ведущий к сердечно-сосудистым заболеваниям. Но если позаботиться о том, чтобы стресса было ещё меньше (снижать уровень тревожности, медитировать, общаться с приятными людьми), ваше сердце скажет вам спасибо.

Следите за питанием (не менее 400 гр. овощей и фруктов ежедневно) и за весом: окружность талии в здоровом теле не должна превышать 80-88 см у женщин и 90-102 см у мужчин. Откажитесь от курения и алкоголя и регулярно измеряйте артериальное давление. Также не стоит забывать о регулярном прохождении профилактических осмотров, диспансеризации и своевременном обращении к врачу в случае появления первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.