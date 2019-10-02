2019-10-02T15:28:21+03:00
Происшествия

Житель Прикамья до смерти забил друга

Между мужчинами возникла ссора
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае перед судом предстанет 30-летний житель Добрянки. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи установили, что мужчины вместе выпивали. Внезапно между друзьями возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник начал избивать хозяина квартиры руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина пришла в гости к подруге, где они вместе выпивали. Внезапно злоумышленница стала требовать у подруги деньги. Приятельница отказалась. Услышав отказ, женщина накинулась на знакомую и стала ее избивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае отметили Всемирный День сердца
В Пермском крае около 9 тысяч человек остались без электричества
Осторожно, горячо! Три пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России
МЧС: в Прикамье ожидается ветер и ураган
Пермский Политех объявил аукцион на строительство ФОК с бассейном
Участники конкурса «Город-сад. Наследие» посетили первый ботанический сад в России
В Перми поздравили педагогов с Днем учителя
В Прикамье остановлены поиски 19-летнего парня с татуировкой ракеты
Пермские полицейские высадили из поезда троих дебоширов
"Это что, ракета?". Пермяки гадают, что везли по городу в гигантских цистернах
В Перми улица Пермская больше не будет пешеходной
Пермяк, который напал на продавца с ножом, предстанет перед судом
«У него отказали лапы». Волонтеры спасают пса, который несколько дней пролежал в холодной воде
В Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу
В Перми отремонтируют остановки общественного транспорта
Рядом с Краснокамском обнаружили тело женщины