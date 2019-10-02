Житель Прикамья до смерти забил друга

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-02T15:28:21+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 30-летний житель Добрянки. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи установили, что мужчины вместе выпивали. Внезапно между друзьями возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник начал избивать хозяина квартиры руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина пришла в гости к подруге, где они вместе выпивали. Внезапно злоумышленница стала требовать у подруги деньги. Приятельница отказалась. Услышав отказ, женщина накинулась на знакомую и стала ее избивать.

ИСТОЧНИК KP.RU