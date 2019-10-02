Участники конкурса «Город-сад. Наследие» посетили первый ботанический сад в России

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-02T14:11:22+03:00

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Участники первого этапа конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений в рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» посетили Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова в г. Соликамск. Поездку конкурсантам подарил филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Комиссия, в состав которой вошли представители администрации г. Березники и филиала «Азот», оценила работы по озеленению территорий более 20-ти конкурсантов. Активное участие в благоустройстве принимали воспитанники детских садов, школьники, трудовые отряды, родители и педагогические коллективы учреждений. Комиссия приняла решение наградить активистов поездкой в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А.Демидова – первый ботанический сад в России.

Коллекционный фонд ботанического сада насчитывает около 2 000 видов, форм и сортов растений. Для участников конкурса была организована экскурсия по дендрарию, в которой они могли подчерпнуть идеи для оформления своих участков.

Татьяна Тургаева, педагог Станции юных натуралистов:

– Экскурсия понравилась и детям, и взрослым. В Ботаническом саду много интересных объектов. Мы вдохновились поездкой, некоторые идеи можно будет воплотить на своих территориях.

Большинство участников первого этапа конкурса планируют продолжать работу и представить свои проекты на втором этапе, который состоится в октябре этого года. Согласно положению, победитель получит 200 000 рублей, второе место – 150 000 рублей, третье – 100 000 рублей. Средства пойдут на реализацию проектов и дальнейшее благоустройство территорий, прилегающих к школам, учреждениям дополнительного образования и детских садов.

Напомним, эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвященный 110-летнему юбилею со Дня рождения известного уральского озеленителя В.Л. Миндовского, инициировали представители Совета активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров». Проект включает в себя целый ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, конкурс по озеленению территорий образовательных учреждений. Участники конкурса весной получили гранты в размере 5000 рублей и универсальные удобрения для благоустройства своих территорий.

В рамках проекта «Город-сад. Наследие» планируется проведение конференции для преподавателей биологии и экологии, организация конкурса научно-исследовательских работ среди учащихся березниковских общеобразовательных школ, приобретение и посадка саженцев на улицах города и в «Треугольном сквере».

Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», председатель Совета активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров»:

– Основная задача проекта - экологическое воспитание молодого поколения, формирование бережного отношения как к истории города, его жителям, так и к сохранению зеленых насаждений. Важно, чтобы ребята совместно с родителями и педагогами могли своими руками посадить дерево, навести порядок, например, во дворе школы. В ходе реализации проекта юные натуралисты приобретают навыки эффективного и грамотного озеленения территории, ухода за растениями, знакомятся с методами и способами озеленения Валентина Леонидовича Миндовского, который мечтал превратить Березники в город-сад и посвятил этому свои научные труды.