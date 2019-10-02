2019-10-02T12:48:19+03:00
Происшествия

В Прикамье остановлены поиски 19-летнего парня с татуировкой ракеты

Он пропал 23 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: "Регион 59"Фото: "Регион 59"
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19-летний Максим Б. ушел из дома в Лысьве, и до недавнего времени о его местонахождении ничего не было известно.

Родственники предполагали, что он мог находиться в Чусовом. Родные парня обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поиски увенчались успехом. Молодого человека с татуировкой ракеты нашли. Волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали, что парень жив.

- Найден! Жив и здоров! Всем спасибо за помощь. Просьба снять репосты, - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, где трое суток провела загадочно исчезнувшая девочка из Перми. Учащуюся «Уральского подворья» обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Оперативный штаб по поиску потерявшейся девушки с участием 250 сотрудников разных ведомств, как и в предыдущие дни, начал свою работу в семь утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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